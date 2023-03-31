Климович рассказал о том, может ли «Сибирь» пойти по пути «Торпедо»

Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович рассказал о том, стоит ли новосибирскому клубу брать пример в плане комплектования команды с нижегородского «Торпедо».

— Насколько реально «Сибири» пойти по пути «Торпедо», который не боится платить деньги за игроков МХЛ и НМХЛ? Взять пример того же Богдана Конюшкова.

— У «Торпедо» есть договор о сотрудничестве с «Дизелем». Поэтому, наверное, по Конюшкову они общались плотнее, чем остальные.

Здесь нужна отдельная стратегия развития. Если Нижний Новгород идет по такому пути, то они прекрасно понимают, что этих парней нужно будет развивать. Это их вектор. Но есть и другой вектор — скупка игроков и достижение результата «здесь и сейчас». При этом «Торпедо» показало, что можно совмещать развитие игроков с достижением результата. И, разумеется, если лидеры команды останутся, на следующий год они станут только сильнее.



У нас уже раскрылось много молодых игроков. Но сейчас их должно быть еще больше. Потому что рынок очень скудный. А те свободные агенты, которые выходят на него, они нам и близко не по карману. Как бы мы ни хотели их видеть в Новосибирске. Я могу хоть сейчас составить две идеальных пятерки, которые помогут «Сибири» в следующем сезоне. Но никто из этих игроков нам не будет доступен по финансам.

Поэтому сейчас мы будем добавлять молодых игроков к существующему костяку. Да, многих талантливых юниоров забирают у нас из школы на ранних этапах. Но мы можем компенсировать это правильным развитием тех, кто доходит до «Сибирских Снайперов», а потом уже доводить их до первой команды. Это наш путь — другого не будет.

Может кто-то посмотрит на меня, как на дурака, но в следующем сезоне мы вполне можем стать претендентами на финал Востока. Понятно, что для этого должно сойтись много условий. Но уровень команд выравнивается, и сейчас сделать это реально. «Сибирь» может стать таким же привлекательным клубом для игроков на Востоке, как «Торпедо» на Западе.