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Сегодня, 13:21

Кожевников рассказал, кого считает худшим легионером прошедшего сезона КХЛ

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Хо-Сэнга худшим легионером прошедшего сезона КХЛ.

«Худший и слабейший легионер прошедшего сезона КХЛ? Вот этот уфимский с двойной фамилией... Хо-Сэнг. Вообще не понятно, как он здесь оказался. Потом он часто болел. Вообще фрукт непонятный. Откуда он, зачем, почему? Не то, что я удивлялся, но было понятно, что парень не туда попал. Он не соответствует уровню КХЛ», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В сезоне-2022/23 Хо-Сэнг провел один матч в регулярном чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев» и отметился одной голевой передачей. 27-летний хоккеист выступает за уфимскую команду с 2022 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-nazval-hudshego-legionera-proshedshego/
Джошуа Хо-Сэнг
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Александр Кожевников
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