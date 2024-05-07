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Сегодня, 15:30

Кожевников считает, что Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ сезона-2023/24

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ.

КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24: Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

«Считаю, что Андрей Разин заслужил награду лучшему тренеру КХЛ. Он выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина, это самое важное. Плюс Разин не первый год хорошо тренирует. До этого в «Северстали» он проделал большой объем работы. Андрей — красавец!» — сказал Кожевников «СЭ».

Козырев вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции.

«Локомотив» Никитина впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

В свой восьмой сезон в КХЛ Разин победил в серии плей-офф и завоевал Кубок Гагарина. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина третий раз в своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

КХЛ
Александр Кожевников
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