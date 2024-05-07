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Сегодня, 14:41

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Светлаков перешел в «Трактор»

Виктория Кравченко
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Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Светлаков перешел в «Трактор» из Челябинска, сообщает пресс-служба команды. Форвард подписал с «черно-белыми» соглашение до конца сезона-2026/27.

Светлаков является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряным призером чемпионата МХЛ (2014). Всю профессиональную карьеру он провел в системе ЦСКА.

В КХЛ 28-летний хоккеиста провел 517 матчей, набрав 197 (76+121). На Драфте НХЛ-2017 россиянин был выбран в шестом раунде под общим 178-м номером клубом «Миннесота».

Андрей Светлаков
КХЛ
ХК Трактор
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