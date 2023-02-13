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Сегодня, 13:01

Кожевников считает, что «Трактор» может дойти до финала Кубка Гагарина

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Трактор» способен дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне КХЛ.

«В этом сезоне может быть сенсация. Если брать "Восток", то шанс есть. Там может «выстрелить» «Адмирал», но у них скамейка маленькая, которой и не хватит. Так часто и бывает. Травмы будут обязательно, потому что будет сеча. Не думаю, что они дойдут до финала.

Кто может дойти до финала Кубка Гагарина? «Трактор» может, если попадет в плей-офф. Кто-то считает команду слабой, но там хороший подбор игроков. Челябинск может дойти до финала», — цитирует Кожевникова Legalbet.

«Трактор» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинская команда набрала 65 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

 

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-traktor-mozhet-dojti-do-finala-kubka/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Александр Кожевников
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