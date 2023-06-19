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Сегодня, 12:32

Кожевников: «Руководство КХЛ прислушиваются к агентам, которые везде суют свой нос»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в КХЛ много примеров, когда главных тренеров команд увольняют без веских причин.

«Почему опытных тренеров Сергея Светлова, Владимира Юрзинова (младшего) и Илью Воробьева не приглашают в клубы КХЛ? Потому что руководство не смотрит на них. Совет директоров сначала смотрит на свою выгоду или прислушиваются к агентам. Они везде суют свой нос. Смотришь, а у него в обороте полкоманды. Так и с тренерами, кого выгоднее, того и берут. Кто-то на западных смотрит. Хотя у нас полно опытных специалистов. Жаль отношение неуважительное. Помните, как тренера «Авангарда» уволили за неделю до начала сезона? И таких странных историй хватает, когда специалиста убирают без причины», — приводит Legalbet слова Кожевникова.

Сергей Светлов был уволен из «Сочи» по ходу сезона-2022/23. Илья Воробьев в апреле расторг контракт с «Металлургом» по соглашению сторон. Последним местом работы Владимира Юрзинова-младшего был «Трактор», который он возглавлял в сезоне-2019/20.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-v-khl-agenti-vezde-suyut-svoj-nos/
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
Владимир Юрзинов-младший
Сергей Светлов
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