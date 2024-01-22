Козлов — о победе над «Амуром»: «Не хватало свежести и скорости, но сила воли и характер имели большое значение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 ОТ).

«Было видно, что нам не хватало свежести и скорости, но сила воли и характер имели большое значение. Тяжеловато, что мы только приехали, побыли два дня в Уфе и теперь отправимся на Дальний Восток. Когда идет смена часовых поясов — это очень непросто! Нас ждет четыре матча: два через день, а затем два подряд. Мне есть над чем подумать, как проводить ротацию», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

Эта игра стала 1000-й в КХЛ для защитника уфимцев Евгения Бирюкова. Он стал первым хоккеистом, достигшим этой отметки.

«Салават Юлаев» (70 очков) после 53 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (52) потерпел шестое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».