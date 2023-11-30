Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:43

Козлов — о победе над «Ладой»: «Матч получался целостным, когда мы играли в полных составах»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).

— Матч получался целостным, когда мы играли 5 на 5, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Удаления ломают ритм и ход игры, передается инициатива. Но и те ребята, которые играли в меньшинстве, выступили самоотверженно. Хорошо начали первый матч после паузы, тем более при своих болельщиках. Поздравляю Панина с 800-м матчем в КХЛ, очень большая и важная цифра.

— В последнее время хорошо играют в меньшинстве Ефремов. Как ему удается сделать шаг вперед в этом сезоне? Последние игры получаются очень качественные.

— Он хорошо справляется со своей ролью. Мы знали, что он хороший нападающий, хорошо играет и в атаке, и в обороне. В связке с Башкировым он здорово выглядит.

— Самонов вышел на десятый матч подряд. Не слишком много он играет?

— Ежова мы не морозим. Самонова мы брали на роль первого вратаря, он и должен играть эти игры.

— Следующий матч со «Спартаком», которому недавно крупно проиграли. Какие выводы сделали после того поражения?

— Это лидер чемпионата, на него мы должны выходить как на хороший экзамен. Стараемся выходить на каждый матч с желанием, страстью. Если будем продолжать в том же ключе, будет интересная игра.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Авангард» и защитник Пайгин расторгли контракт

Артем Батрак: «Отъезд Фукале скажется на «Тракторе», но важнее человеческие отношения»