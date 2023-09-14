Козырев объяснил, почему «Северсталь» проиграла «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Сочи» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы, к сожалению, не реализовали то преимущество, которое имели в первом периоде. Наша команда талантливая, но нам не хватает зрелости и опыта, чтобы довести такие матчи до конца. Это все дело наживное. Мы хорошо играли и создавали моменты. Рисунок игры есть. Вратарь соперника Миша Бердин здорово сыграл. Нужно было находить к нему ключи, нужно было забивать. Удаления переломили ход матча. Неделя без игр пошла на пользу или во вред? Конечно, во вред. Мы выпали из ритма», — цитирует пресс-служба КХЛ Козырева.

«Сочи» идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 6 встречах. «Северсталь» занимает 7-е место (5 очков в 4 играх).