Кравец: «В КХЛ нет рядовых матчей»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Витязя» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы старались настроить ребят, говорили, что основной будет психология. Но в зачет нам только первый период. Отыграли его хорошо, но дальше решили, что так будет продолжаться, и затем сыграли безобразно. Понимаем ошибки, понимаем, что нужно сделать, и уверен, что со своими прямыми конкурентами будем играть иначе. Честно говоря, мне кажется, что в КХЛ нет рядовых матчей. Каждая игра имеет значение. Настраивались, как всегда, как на все команды. Те эмоции, которые команда получила во время прошлой встречи с «Локомотивом», должны наоборот придавать сил, а не выхолащивать. Мы не имеем права играть, как сегодня, на глазах тех людей, которые за нас болеют», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.