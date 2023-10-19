«Трактор» встретится с «Металлургом» в южноуральском дерби в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 19 октября, в четверг. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Трактор» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры покажет телеканал КХЛ Prime, следить за встречей можно на официальном сайте КХЛ. Начнется эфир — в 16.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Челябинцы смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Трансляция — в 18.50 по местному времени.

Жители Магнитогорска могут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Начало эфира — 18.50 по местному времени.

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