Кравец — о поражении от ЦСКА: «Обидно, что выстояв, пропустили такой нелепый гол»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелый, очень серьезный соперник. Попробовали одни сочетания — к сожалению, не очень это сработало. Пришлось быстренько переделать. Но я считаю, в целом, старались, боролись, бросали по воротам, положительного в игре было много. Самое главное, что в концовке сравняли счет. Обидно, что выстояв, пропустили такой нелепый гол. Когда удаляемся за минуту до конца, это очень расстраивает. Можно все, что угодно говорить, но на этом уровне не должно этого происходить. Очень хорошо вратарь отыграл, это радует. Мирошниченко в первом звене и Ткачев в третьем — это эксперимент? Это не эксперимент. Команда не забивала, команда, как все считают, неудачно сыграла на Дальнем Востоке. Мы пытаемся найти лучшие сочетания, чтобы всем было комфортно. К сожалению, это не сработало. Причина отсутствия Федора Малыхина? Его игра в предыдущей поездке», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на 5-й строчке в Восточной конференции — 73 очка.