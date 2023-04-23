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Сегодня, 22:03

Крикунов: «Где Радулов и другие мастеровитые игроки «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина?»

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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу ЦСКА над казанским «Ак Барсом» (2:1, 3-1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Меня удивляет эта финальная серия, — приводит Sport24 слова Крикунова. — Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны? ЦСКА просто всех перекрывает и все. Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет. Если бы у них была хорошая реализации, то ЦСКА бы не смог ничего сделать. Думаю, что серия еще не закончена. В Казани «Ак Барс» вернется в борьбу. Не может так не везти всю серию».

Следующий матч между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет в Казани 25 апреля.

Источник: sport24.ru
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Крикунов
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