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Сегодня, 22:32

Крикунов назвал плюсы и минусы получения легионерами КХЛ паспортов РФ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на то, что легионеры КХЛ подают на гражданство РФ.

«Естественно, что таким образом они обходят действующий в лиге лимит на легионеров. В какой-то степени это плюс, а в какой-то — минус. Плюс в том, что эти игроки более мастеровитые. А минус — пропадают места для молодых российских хоккеистов. А так, все делается для того, чтобы усилить команду. Ждать ли их в сборной России? Все же знают закон, нужно подождать четыре года. Получают российские паспорта не такие уж молодые игроки, чтобы через четыре года претендовать на место в национальной команде. Все эти ребята уже взрослые. Непонятно, на каком уровне они будут играть через четыре года», — приводит слова Крикунова Betonmobile.

За последнее время российские паспорта получили хоккеисты «Динамо» Бреннан Менелл и СКА Брендан Лайпсик.

Источник: Betonmobile
КХЛ
Владимир Крикунов
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