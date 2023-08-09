Выбери лучшего хоккеиста России!

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определит лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).

Помимо основной номинации лучшие были выбраны еще в семи категориях — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Голосование уже завершилось — на первом этапе проекта опубликованы его предварительные итоги. Сейчас можно увидеть тройку лучших по очкам в каждой номинации, но без уточнения, кто занял какое место. Кто из номинантов победил и набрал больше всего баллов (а также полную таблицу с результатами), станет известно 23 августа.

А мы предлагаем вам принять участие в параллельном голосовании и выбрать своего лауреата — лучшего хоккеиста России в сезоне-2022/23 по мнению болельщиков. В списке кандидатов — топ-10 по очкам в данной номинации по опросу журналистов.

Страница проекта «Лучший хоккеист России»