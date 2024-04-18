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Сегодня, 10:35

Крикунов назвал причины поражения «Автомобилиста» в седьмом матче

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал возможные причины поражения «Автомобилиста» в седьмом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

- В седьмом матче они смотрелись чуть-чуть медленнее, чем «Магнитка», команда Разина была побыстрее. Нападающие двигались получше у них, оборона была поживее у «Магнитки». У «Автомобилиста» не хватало движения, может быть, они подсели, может быть, не успели восстановиться. Команда там более возрастная, поэтому, может быть, в седьмой игре они сыграли не так ярко. Там они с 0:3 не дали «Металлургу» отыграться, здесь они сами почти отыгрались, все рядом было. Может быть, то, что затратили много сил в шестой игре, сравняли счет в серии, может, из-за этого не хватило на седьмую игру, — заявил Крикунов.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 68 матчах.

Клуб из Екатеринбурга дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» со счетом 3-4. Ранее в плей-офф команда обыграла «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).

Полностью интервью Крикунова читайте на сайте «СЭ»

КХЛ
ХК Автомобилист
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
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