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Сегодня, 10:20

Крикунов о работе Заварухина в «Тракторе»: «Он как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и Суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление «Трактора» в сезоне-2023/24.

- Положительную оценку можно поставить. Здесь и тренер-то пришел по ходу сезона, не просто так команду взять и подтянуть, как это сделал Заварухин. Неплохая работа, нормальная, можно сказать. Не знаю, что они ищут, надо дать шанс, он свой, челябинский, тем более. Всегда кажется, что чем дальше, тем лучше. Почему не дать шанс, Заварухин-то как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф и сыграли хорошо, — сказал Крикунов.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл все четыре матча с «Локомотивом» (0-4).

Полностью интервью Крикунова читайте на сайте «СЭ»

КХЛ
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Владимир Крикунов
0
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