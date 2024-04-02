Крикунов — о возможном выходе «Барыса» из КХЛ: «Они должны подстраиваться»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Владимир Крикунов прокомментировал возможный выход «Барыса» из КХЛ из-за нового расписания лиги.

«Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ? Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира. Готовые поедут на турнир», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Ранее стало известно, что совет директоров лиги утвердил новые сроки проведения чемпионатов КХЛ. В следующем году сезон завершится 31 мая.