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2 апреля, 14:56

Крикунов — о возможном выходе «Барыса» из КХЛ: «Они должны подстраиваться»

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Владимир Крикунов прокомментировал возможный выход «Барыса» из КХЛ из-за нового расписания лиги.

«Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ? Мы должны о своем хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться. Если они в плей-офф не попадут, то успеют на чемпионат мира. Готовые поедут на турнир», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Ранее стало известно, что совет директоров лиги утвердил новые сроки проведения чемпионатов КХЛ. В следующем году сезон завершится 31 мая.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
Сборная Казахстана по хоккею
ХК Барыс
Владимир Крикунов
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