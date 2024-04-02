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2 апреля, 14:57

Гендиректор «Динамо» Сушко: «Будем пытаться работать лучше»

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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил свою работу на протяжении сезона-2023/24.

— В начале сезона в одном из интервью вы сказали насчет назначения на пост гендиректора фразу «волков бояться — в лес не ходить». Как можете оценить свою работу по итогу сезона?

— Волков точно не боялся. Что касается моей работы, то я не буду ее оценивать. Есть президент клуба, который оценит мою деятельность. Могу сказать, что делал все возможное, что в моих силах, чтобы комфортно было команде и чтобы комфортно было офису. Чтобы люди приходили с радостью на работу и максимально проявляли свои лучшие качества. Что касается спортивных результатов, мы довольны регулярным чемпионатом, могли быть лучше в плей-офф. Есть много хороших моментов, к примеру, ребята 2005 года весь плей-офф отыграли, будучи на лидирующих позициях, а не просто сидели на скамейке. Будем стараться делать работу лучше, но иногда в спорте многие вещи решают случайности. «Трактору» на данном этапе, может быть, повезло больше, а нам меньше. Из этого спорт и состоит. Будем пытаться работать лучше.

«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.

(Анна Бирюкова)

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