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Сегодня, 15:31

Кудашов заявил, что ХК «Динамо» следует своему селекционному плану

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал будущую селекцию клуба, а также возможные изменения в составе бело-голубых.

«Поменяется несколько человек в атаке и несколько в обороне. Сейчас не хотелось бы называть конкретных фамилий. Это будут минимальные изменения? Конечно. Мы же не случайно работаем, а идем согласно нашему плану. Вокруг нас все шумит, но мы с первого дня задали вектор и ему следуем. У нас нет никаких шараханий в сторону. Концепция по иностранцам? Здесь же все зависит от рынка. Если мы найдем качественного российского защитника, то концепция может измениться. Пока тут нет четкого ответа», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5060283-kudashov-o-selekcii-vokrug-dinamo-vsyo-shumit-a-my-sleduem-vektoru.html
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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