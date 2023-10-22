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Сегодня, 21:14

«Куньлунь» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Куньлунь» и «Барыс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Мытищах и завершилась победой «Барыса» — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Барыс» с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции после 22 матчей. «Куньлунь» (17 очков) идет десятым на «Западе» после 24 игр.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
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