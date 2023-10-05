«Куньлунь» в городе Мытищи сыграет против «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 5 октября. Встреча пройдет в четверг на «Арене Мытищи», начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Куньлунь» — «Торпедо» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Куньлунь» — «Торпедо» можно будет посмотреть на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 19.20. Игру КХЛ также покажут на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Куньлунь» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова располагается на третьей строчке с 19 баллами.

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