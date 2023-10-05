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Сегодня, 18:30

«Сочи» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Сочи» — «Северсталь» начнется в 19.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» на своем льду 5 октября проведет матч против «Северстали» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Сочи» — «Северсталь» покажут на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 19.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями игры КХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».

Сочинцы с 18 баллами располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 13 очками занимает седьмое место на Западе.

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Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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