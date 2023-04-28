Курьянов прокомментировал свое назначение на пост генерального менеджера «Авангарда»

Антон Курьянов прокомментировал свое назначение на пост генерального менеджера «Авангарда».

«Благодарен руководству клуба за доверие, постараюсь максимально его оправдать. В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон. После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть «Авангард». Не изменится философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ. Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут. Только вместе мы сможем достичь наших целей!» — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Ранее экс-форвард «ястребов» входил в тренерский штаб омского клуба.

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).