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Сегодня, 16:21

Браташ заявил, что «Ак Барс» прибавил в единоборствах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Олег Браташ назвал игровой компонент, в котором «Ак Барс» смог прибавить по ходу финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА и одержать две победы подряд.

«Моя оценка прежняя: по стилю, по организации игры у финалистов много сходства. Но на трехматчевом победном отрезке ЦСКА у них было превосходство в исполнении ряда ключевых компонентов, но и «Ак Барс», несмотря на три поражения подряд выглядел конкурентноспособным. И вот стоило им нейтрализовать сильные стороны армейцев, как сами начали побеждать. Это отличная тренерская работа, что-то подправили в деталях. Например, борьба за шайбу, единоборства. Сейчас казанцы ведут ее остервенело, не просто поборолся и покатил дальше. Вспомните слова нападающего «Ак Барса» Артема Лукоянова, что надо отрывать, откусывать у соперника в борьбе. Образное выражение, но имеет место быть. ЦСКА во многом побеждал благодаря превосходству в этом компоненте. Сейчас мы видим, что «Ак Барс» добавил в агрессии, лишил это преимущества. И, конечно, фактор Билялова. Вчера он был сильнее своего визави», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-bratash-kazantsy-pribavili-v-edinoborstvah-boryutsya-za-shajbu-s-osterveneniem/
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Олег Браташ
Кубок Гагарина
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