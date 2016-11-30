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30 ноября 2016, 23:33

"Кузня" одержала восьмую победу в сезоне

Дмитрий КОТОВ
Корреспондент
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Новокузнецкий "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Медвешчак" – 3:2. Решающая шайба на счету нападающего Александра Комаристого. Отметим, что "Кузня", замыкающая турнирную таблицу Восточной конференции, одержала вторую победу кряду и восьмую победу в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Фаткуллин - 2 (Земченко), 0:49 - 0:1. Таратухин - 2 (Вихарев, Васильченко), 39:15 - 0:2. Безина - 2 (Геноуэй, Галиарди), 47:47 - 1:2. Комаристый - 5 (Земченко), 53:43 - 1:3. Хедберг - 6 (буллит), 59:12 - 2:3.

Вратари: Макинтайр (Гарнетт, 40:00, 58:24) - Кареев.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 36 (10+12+14) - 26 (8+9+9).

Судьи: Букин, Гусев.

30 ноября. Загреб. Dom Sportova.

Источник: http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/
Александр Комаристый
ХК Медвешчак
ХК Металлург (Новокузнецк)
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