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Сегодня, 05:42

Квартальнов — о победе над «Витязем»: «Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Тяжелая победа, но они не будут легкими. Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра. Сегодня мы лучше играли, чем в Балашихе. Проиграли много игр, надо быть терпеливее, потерпеть, такая грань очень тонкая, чтобы не свалиться. Слава (Основин) не совсем готов, с корабля на бал, будем смотреть за ним», — цитирует пресс-служба КХЛ Квартальнова.

«Динамо» занимает 8-е место в Западной конференции (7 очков). «Витязь» идет последним с 3 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/22/519988.html
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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