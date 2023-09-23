Квартальнов — о победе над «Витязем»: «Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Тяжелая победа, но они не будут легкими. Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра. Сегодня мы лучше играли, чем в Балашихе. Проиграли много игр, надо быть терпеливее, потерпеть, такая грань очень тонкая, чтобы не свалиться. Слава (Основин) не совсем готов, с корабля на бал, будем смотреть за ним», — цитирует пресс-служба КХЛ Квартальнова.

«Динамо» занимает 8-е место в Западной конференции (7 очков). «Витязь» идет последним с 3 очками.