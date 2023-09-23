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Сегодня, 06:00

КХЛ: расписание матчей и трансляции 23 сентября

23 сентября пройдет 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
23 сентября пройдет 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 23 сентября запланировано шесть матчей в ФОНБЕТ регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Игры на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 23 сентября:

10:00. «Амур» — СКА
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

10:00. «Адмирал» — «Динамо М»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.

13:30. «Сибирь» — «Барыс»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.

13:30. «Спартак» — «Трактор»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

16:00. «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт.

17:00. «Нефтехимик» — «Авангард»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.

17:00. «Локомотив» — ЦСКА
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

17:00. «Северсталь» — «Металлург Мг»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.

Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
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