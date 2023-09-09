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Квартальнов: «Три гола в меньшинстве предопределили исход матча с «Торпедо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В третьем периоде пропустили три гола. Нужно убирать удаления за нарушение численного состава. Четыре раза — большой гандикап для соперника. А «Торпедо» креативная команда — «шароваристая». В меньшинстве играли одни и те же ребята, где-то подустали и получили ненужные голы. Три гола в меньшинстве предопределили исход матча. Эти удаления лежат где-то в области психологии. Видимо, где-то эмоции перегорают у игроков. Надо быть более концентрированными. Четвертое удаление за шесть игроков перевернуло игру. А потом пропустили курьёзный пятый гол. Но и это, наверно, закономерно. Перестановки в составе связаны с функциональным состоянием игроков. Мы меняем нашу молодежь. У нас четвертая игра через день. Чисто функциональные моменты, не более того. Хромая кобыла резво берет со старта. Это только начало сезона. Нужно улучшать игру. Но мы забиваем много голов на выезде. И это хорошие голы. У нас проблемы при игре в обороне. Имеется ввиду вся команда», — цитирует пресс-служба КХЛ Квартальнова.

«Торпедо» вышло на первую строчку в Западной конференции, набрав 6 очков. «Динамо» идет на 7-м месте (4 очка).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/08/519243.html
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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