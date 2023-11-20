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Сегодня, 20:17

«Лада» победила минское «Динамо»

Руслан Минаев
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«Лада» дома победила минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У тольяттинцев ассистентский дубль оформил Никита Михайлов. Гол+пас на счету Дмитрия Кугрышева.

«Лада» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

У минчан 32 очка и 8-е место «Запада». «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кугрышев — 10, 1:02 — 1:0. Ожгихин — 4 (М. Березин), 22:35 — 2:0. Сафин — 10 (бол., Кугрышев), 33:19 — 3:0. Энас — 10 (Керран), 46:16 — 3:1.

Вратари: Трушков — Колосов (Фергюсон, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 21 (4+14+3) — 19 (4+7+8).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

20 ноября. Тольятти. Лада Арена. 4327 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Лада
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