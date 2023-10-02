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Сегодня, 20:13

«Лада» победила «Салават Юлаев» и поднялась на второе место «Востока»

Руслан Минаев
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«Лада» на своем льду победила «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев отметились Трой Джозеф, Скотт Космачук и Андрей Алтыбармакян. У гостей забивали Александр Шаров и Александр Хмелевский.

«Лада» поднялась на второе место турнирной таблицы «Востока», набрав 19 очков. У «Салавата Юлаева» 12 очков и 8-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Шаров — 3 (бол., В. Лещенко), 33:25 — 0:1. Джозефс — 9 (бол., Росандич), 35:12 — 1:1. Космачук — 4 (бол., Джозефс, Росандич), 41:08 — 2:1. Хмелевский — 5, 44:20 — 2:2. Алтыбармакян — 2 (Романов), 53:17 — 3:2.

Вратари: Трушков — Самонов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (13+8+11) — 29 (9+11+9).

Судьи: Букин, Фатеев.

2 октября. Тольятти. «Лада Арена».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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