«Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в КХЛ

«Лада» дома победила «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Победный буллит забросил Андрей Алтыбармакян.

В основное время за тольяттинцев отличился Скотт Космачук. Единственную шайбу гостей забросил Иван Воробьев.

«Лада» (65 очков) после 55 матчей поднялась на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) после 53 игр идет девятым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Космачук — 9 (бол., Сафин, Волгин), 2:15 — 1:0. Воробьев — 9 (Бусыгин), 30:25 — 1:1.

Победный буллит: Алтыбармакян.

Вратари: Подъяпольский — Шикин.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 24 (6+4+11+3) — 44 (10+17+14+3).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

20 января. Тольятти. Лада Арена.