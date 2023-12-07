Ларионов: «Рад, что добились победы над «Металлургом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением после победы над «Металлургом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Рады, что добились победы. «Металлург» — с хорошей игрой. Как всегда в Магнитогорске шикарная атмосфера. Болельщики любят игру. Надеюсь, хоккей, который изобиловал моментами и ошибками, им по душе. Сейчас главное — передохнуть, перезарядить батарейки и двигаться дальше», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд. Команда с 51 очком после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) проиграл в четвертой игре подряд, но продолжает лидировать на «Востоке» после 41 матча.