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Сегодня, 21:02

Ларионов: «Рад, что добились победы над «Металлургом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением после победы над «Металлургом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Рады, что добились победы. «Металлург» — с хорошей игрой. Как всегда в Магнитогорске шикарная атмосфера. Болельщики любят игру. Надеюсь, хоккей, который изобиловал моментами и ошибками, им по душе. Сейчас главное — передохнуть, перезарядить батарейки и двигаться дальше», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд. Команда с 51 очком после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) проиграл в четвертой игре подряд, но продолжает лидировать на «Востоке» после 41 матча.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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