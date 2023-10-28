Ларионов — о победе над «Автомобилистом»: «Спектакль сегодня удался»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Поздравляю наших болельщиков с победой. Думаю, спектакль сегодня удался. «Автомобилист» создавал нам трудности через острые контратаки. Приятно, что тройка Василий Атанасов — Максим Летунов — Никита Артамонов получает удовольствие от игры. Но была командная победа. Соглашусь, что команда играла разнообразно. Мы просили ребят играть предельно внимательно и жестко, но не переставить творить. Когда ты улыбаешься, то и игра тебе улыбается. После первого периода сделали ремарки по поводу командной дисциплины, чтобы временные отрезки на льду были по 36-40 секунд. Игроки должны знать тот уровень усталости, когда пора меняться. В конце первого периода не было указание устраивать перепасовку в своей зоне. Но Богдан Конюшков и Антон Сизов приняли такое решение, чтобы уйти спокойно в раздевалку при счете 2:1. Драка Владислава Фирстова в концовке? Всегда смотрю на реакцию зрителей. Я не сторонник драк, но судя по всему болельщикам понравилось», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Торпедо» идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции (28 очков в 24 матчах).