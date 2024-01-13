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13 января, 23:32

Ларионов заявил, что его настораживают последние результаты «Торпедо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о последних результатах команды.

13 января нижегородцы уступили московскому «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 1:6. «Торпедо» потерпело 4 поражения в последних 6 матчах.

«Наша команда приложила усилия, но надо признать, что нам чего-то не хватает. Огромное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Мы перед ними в долгу, так проигрывать нельзя. Здесь целый комплекс вопросов, которые мы, тренерский штаб и игроки, должны решить. Начинать игру с 0:3, 0:4 — не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке к матчам. Здесь у нас есть пища для размышлений, потому что это меня настораживает. Надо покопаться в своих резервах. Но по горячим следам сложно дать конкретный ответ», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Динамо» набрало 72 очка за 51 игру и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У «Торпедо» 61 очко в 50 матчах и пятая позиция.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/13/526079.html
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