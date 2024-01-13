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Сегодня, 22:52

Канарейкин считает, что СМИ не стоило уделять столько внимания конфликту арбитра с Кравцом

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал извинения судьи КХЛ Дениса Наумова перед главный тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

«Все понимают, что в КХЛ идет тяжелый сезон, нервы, но нужно держать себя в руках, хотя это и не всегда удается. Тем не менее это хороший и правильный исход этой истории», — цитирует Канарейкина RT.

Специалист также отметил, что прессе не стоило уделять столько внимания конфликту.

«Мы почему-то уделяем очень много внимания подобным эпизодам через прессу. Возможно, их не следует выставлять на всеобщее обозрение. Пора бы сосредоточиться на самом хоккее, тем более на таких важных стадиях», — добавил он.

В матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3), который прошел 12 января, арбитр нецензурно обратился к Кравцу и сказал ему закрыть рот. Перед следующей игрой команд Наумов объяснился перед тренером, и они обнялись.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1257621-kanareikin-smi-sudya-trener
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
Федор Канарейкин
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