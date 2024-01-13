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13 января, 23:46

Экс-арбитр Зайцев — о конфликте Наумова и Кравца: «Сказалась напряженная обстановка в судейском корпусе»

Алина Савинова
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Экс-арбитр Александр Зайцев рассказал, что думает о конфликте в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3).

«Судья не может ни на что реагировать. Вне зависимости от того, обозвали ли его, пригрозили или просто что-то сказали. К сожалению, у судьи нет микрофона для записи разговора с тренером. И обстановка в судейском корпусе тяжелая. Сейчас так все напряжено — каждый судья сам за себя. Это тоже один из факторов того, что судья высказался в слух. Слава богу, что примирились на следующем матче. Наказание? Если это все вышло в эфир, надо как будто бы наказать. Но это должно решаться между двумя людьми. Главное, что разошлись и остались друзьями. В основном, сказалась напряженная обстановка в судейском корпусе», — цитирует Зайцева

В матче между «Амуром» и «Авангардом», который прошел 12 января, арбитр Денис Наумов нецензурно обратился к главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу и сказал ему закрыть рот. Перед следующей игрой команд Наумов объяснился перед тренером, и они обнялись.

Источник: https://betonmobile.ru/eks-arbitr-zaytsev-o-konflikte-v-matche-amur-avangard-skazalas-napryazhennaya-obstanovka-v-sudeyskom-korpuse
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