Экс-арбитр Зайцев — о конфликте Наумова и Кравца: «Сказалась напряженная обстановка в судейском корпусе»

Экс-арбитр Александр Зайцев рассказал, что думает о конфликте в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3).

«Судья не может ни на что реагировать. Вне зависимости от того, обозвали ли его, пригрозили или просто что-то сказали. К сожалению, у судьи нет микрофона для записи разговора с тренером. И обстановка в судейском корпусе тяжелая. Сейчас так все напряжено — каждый судья сам за себя. Это тоже один из факторов того, что судья высказался в слух. Слава богу, что примирились на следующем матче. Наказание? Если это все вышло в эфир, надо как будто бы наказать. Но это должно решаться между двумя людьми. Главное, что разошлись и остались друзьями. В основном, сказалась напряженная обстановка в судейском корпусе», — цитирует Зайцева

В матче между «Амуром» и «Авангардом», который прошел 12 января, арбитр Денис Наумов нецензурно обратился к главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу и сказал ему закрыть рот. Перед следующей игрой команд Наумов объяснился перед тренером, и они обнялись.