Леонтьев — о победе над «Салаватом»: «Нефтехимик» принял этот бой и выдержал»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Такая тяжелая победа, но она очень ценная, потому что соперники сразу предложили высокий темп игры. Мы приняли этот бой и выдержали. В конце, конечно, тяжеловато было, когда пошли удаления. Столько блоков, столько помощи, плюс Андрей Тихомиров здорово в воротах отыграл, оставил их в неприкосновенности. Вся командная работа дала очень нужный результат. По накалу матч был просто шикарным. Не знаю, как зрителям, а нам, со скамейки, было приятно смотреть и радоваться, как наши парни растут на глазах, держат удар и добиваются нужного результата. Ребят с победой, они герои!» — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд. Уфимцы с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».