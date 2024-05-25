Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин и г лава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Александр Гришин — 2:0. «Зенит» обыграет «Ростов». Команде Семака надо обязательно побеждать и надеяться на осечку «Динамо»

Камил Гаджиев — 3:1. «Зенит» обязательно обыграет «Ростов». Он сильнее, плюс еще претендует на золото.

Александр Гришин — 3:1. У «Пари НН» совсем все плохо с игрой. Поэтому шансов против «Крыльев» у него будет мало.

Камил Гаджиев — 1:1. «Пари НН» не так хорошо играет в последних матчах, но должен собраться на последний тур. Ему очень нужна эта ничья.

Александр Гришин — 2:0. ЦСКА победит. Последний матч против «Пари НН» он провел прекрасно и против «Зенита» смотрелся неплохо. А вот у «Урала» есть проблемы в игре, еле-еле сравнял счет во встрече с «Оренбургом».

Камил Гаджиев — 2:0. ЦСКА не решает каких-то серьезных задач, но думаю, что он хорошо сыграет дома.

Александр Гришин — 2:0. «Сочи» уже точно вылетает. А «Рубин» будет бороться, чтобы закончить чемпионат как можно выше. Если он не расслабится, должен победить.

Камил Гаджиев — 2:2. Хоть «Сочи» и вылетел, но думаю, что команда поборется с «Рубином». Поставлю на результативную ничью.

Александр Гришин — 1:1. Это будет трудный матч для «Балтики», так как она в зоне вылета. «Локомотив» выглядит лучше, еще сохраняет шансы на тройку. Но думаю, что будет ничья.

Камил Гаджиев — 0:1. «Локомотив» сильнее «Балтики». Хоть хозяева должны побеждать, чтобы не вылететь, думаю, что они проиграют.

Александр Гришин — 1:0. Думаю, что выиграет «Факел», так как он еще решает турнирную задачу, а «Ахмат» точно останется на десятом месте.

Камил Гаджиев — 2:1. «Факел» победит «Ахмат» у себя дома. Команда очень хорошо играет в Воронеже.

Александр Гришин — 1:1. «Оренбург» продолжает решать турнирную задачу, он хочет и может избежать стыковых матчей. Плюс искусственное поле должно сыграть в его пользу

Камил Гаджиев — 1:2. «Спартак» после смены тренера хорошо играет в чемпионате. Думаю, что он на позитивной ноте закончит турнир.

Александр Гришин — 1:1. Хочется, чтобы «Динамо» впервые за много лет выиграло чемпионство. Но ему будет противостоять «Краснодар», который тоже претендует на золотые медали. Думаю, что будет боевая ничья.

Камил Гаджиев — 1:1. У «Динамо» и «Краснодара» крепкие команды, которые могут завоевать чемпионство. Думаю, что сыграют вничью.