Козлов — о поражении от «Нефтехимика»: «Мы владели инициативой, но не смогли преодолеть оборону нижнекамцев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).

«Мы владели инициативой, контроль шайбы был наш, но не смогли преодолеть оборону нижнекамцев. Очень плотно они работали на своем «пятаке», не пускали туда наших нападающих. У нас была хорошая возможность сейчас проверить Орловича-Грудкова. Мы знали, что столкнемся с хорошей обороной, хотели посмотреть, на что он способен. Для Дениса было непривычно, что скорости здесь немного повыше, больше единоборств, но, в принципе, он не стушевался и показал, что может играть в КХЛ», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд. Уфимцы с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».