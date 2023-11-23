«Локомотив» в овертайме вырвал победу над «Ладой»

«Локомотив» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Симашев.

В основное время за хозяев отличился Даниил Бут. За тольяттинцев забил Дмитрий Кугрышев.

«Локомотив» (44 очка) после 33 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (45) после 35 игр идет третьей на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кугрышев — 11 (Михайлов, Сафин), 25:12 — 0:1. Бут — 7 (Никулин, Рафиков), 33:10 — 1:1. Симашев — 2, 613:00 — 2:1.

Вратари: Исаев — Трушков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 50 (16+15+15+4) — 22 (11+6+5+0).

Судьи: Беляев, Дударов.

23 ноября. Ярославль. Арена-2000.