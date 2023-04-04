Матвей Мичков опубликовал пост о погибшем отце

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков в соцсетях прокомментировал смерть своего отца.

«Ты был лучшим папой...Я тобой горжусь...И люблю тебя...», — написал Мичков.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.