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Сегодня, 20:18

Майоров не увидел динамики в игре «Спартака» против СКА: «Сказалась усталость»

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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Победную шайбу на последней секунде третьего периода забросил Александр Беляев.

«Конечно, на игре «Спартака» сказалась усталость. Команда провела серию тяжелых домашних встреч: ЦСКА, «Торпедо», и сегодня был очень непростой матч. В игре «Спартака» не было динамики. Почему ее не было у СКА? Это надо спросить у Романа Ротенберга.
Что касается последней шайбы: в истории хоккея это не первый подобный гол. Много лет назад в матче «Спартак» — «Крылья Советов» было вбрасывание в зоне соперника. Это был конец второго периода, и Евгений Зимин успел забросить шайбу», — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 матчей. СКА после 26 игр идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а СКА дома встретится с «Трактором». Обе игры пройдут 9 ноября.

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