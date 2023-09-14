«Металлург» обыграл «Ладу» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Металлург» обыграл «Ладу» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).

В составе «Металлурга» шайбу забросили Данила Юров и Егор Коробкин. Решающую шайбу забросил Макар Хабаров. За «Ладу» забили Владислав Червоненко и Трой Джозефс.

После 6 матчей «Металлург» лидирует в восточной конференции, набрав 11 очков. «Лада» — восьмая (5 очков).

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«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Юров — 2, 0:45 — 1:0. Коробкин — 1 (Кошелев, Дронов), 4:54 — 2:0. Червоненко — 1 (Колтыгин), 24:10 — 2:1. Джозефс — 5 (Космачук, Кугрышев), 43:12 — 2:2. М. Хабаров — 1 (Коробкин, Кошелев), 61:45 — 3:2.

Вратари: Загидулин — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (17+5+10+3) — 19 (5+13+1+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

14 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.