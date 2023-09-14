Сегодня, 19:16
«Металлург» обыграл «Ладу» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (ОТ).
В составе «Металлурга» шайбу забросили Данила Юров и Егор Коробкин. Решающую шайбу забросил Макар Хабаров. За «Ладу» забили Владислав Червоненко и Трой Джозефс.
После 6 матчей «Металлург» лидирует в восточной конференции, набрав 11 очков. «Лада» — восьмая (5 очков).
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«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Юров — 2, 0:45 — 1:0. Коробкин — 1 (Кошелев, Дронов), 4:54 — 2:0. Червоненко — 1 (Колтыгин), 24:10 — 2:1. Джозефс — 5 (Космачук, Кугрышев), 43:12 — 2:2. М. Хабаров — 1 (Коробкин, Кошелев), 61:45 — 3:2.
Вратари: Загидулин — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 35 (17+5+10+3) — 19 (5+13+1+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
14 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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|5
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|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
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Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
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Витязь – Спартак
|- : -