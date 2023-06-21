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Сегодня, 16:09

Мифтахов: «Свечников – пахарь на льду и вне его, он победитель во всем»

Алина Савинова
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о дружбе с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

«Где-то с 10 лет играли вместе. Росли вместе. Поэтому, конечно же, дружба с детства — самая близкая дружба», — приводит Metaratings.ru слова Мифтахова.

Также он ответил на вопрос, в чем заключается феномен Свечникова.

«Этот человек — пахарь на льду и вне его. Все его мысли о том, как стать лучше с каждым днем. Он победитель во всем, хочет выиграть любую игру, в какую бы ни играл. Не любит никому проигрывать и уступать», — добавил голкипер.

Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В октябре этого же года он дебютировал в НХЛ в матче против «Айлендерс».

Источник: https://metaratings.ru/news/miftakhov-svechnikov-pakhar-na-ldu-i-vne-ego-khochet-vyigrat-lyubuyu-igru-v-kakuyu-by-ni-igral-260428/
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Амир Мифтахов
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