Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев сообщил, что возвращается в КХЛ. 25-летний россиянин на правах аренды продолжит карьеру в московском «Спартаке».

«Спасибо за добрые слова! Непростой был период, особенно последние несколько недель пока все эти процессы шли. Не мог здесь ничего написать или даже как-то намекнуть, так как сдвигались сроки постоянно. Уже вроде вот-вот, а потом говорят: «еще недельку». А в АХЛ совсем тяжело уже было. Но по игре вопросов не было, старался, но настраивать себя было очень сложно. Где-то, может, сказывалось. В этом сезоне постить что-то из АХЛ уже совсем желания не было.

Очень рад. По условиям: еду в аренду. «Лос-Анджелес» может меня забрать после окончания сезона в «Спартаке». Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам. Еще раз всем спасибо!» - написал Мальцев в своем Telegram-канале.

В этом сезоне российский форвард набрал 14 (4+10) очков в 21 матче регулярного чемпионата АХЛ, выступая за «Онтарио» (фарм-клуб «Кингз»). В НХЛ он принял участие в 5 матчах, но результативными действиями не отметился. Всего за карьеру он набрал 9 (6+3) очков в 56 встречах.

1 октября появилась информация, что «Кингз» выставили Мальцева на драфт отказов.