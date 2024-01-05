Михаил Мальцев: «Спартак» не реализовал моменты, а ЦСКА забил в большинстве"

Сегодня, 20:23
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).
— Я не думаю, что мы где-то просели. Это была игра, похожая на плей-офф. Я считаю была ровная игра, просто мы не реализовали моменты, а они забили в большинстве, — сказал Мальцев.
— Сегодня «Спартак» по ощущениям выглядел неуверенно.
— Мне кажется первый период мы играли хорошо. Второй период остался за соперником. Но во многих других компонентах мы показали хороший хоккей, поэтому я бы не сказал, что мы смотрелись очень плохо.
— Три из последних четырех матчей проиграно. Сказывается ли это как-то психологически на команду?
— Не особо. Последняя игра была неделю назад — я уже забыл про нее. Я привык переключаться и сразу готовиться к следующей игре.
— Как прошла акклиматизация в новой команде?
— Я все пытался прийти в себя после Америки. Переболел немного даже, но сейчас чувствую себя хорошо. Думаю, это была одна из лучших игр. Все ребята поддерживают, мне все нравится.
— Лучшая игра несмотря на удаление?
— Да, потому что сегодня было очень много опасных моментов, все-таки дерби. Где-то мы не играли в защите, удалился и нам забросили — это игра.
(Анна Бирюкова)