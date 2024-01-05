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Сегодня, 20:12

Тамбиев — о матче с «Ак Барсом»: «Надо было реализовывать пять на три, но скомкано получилось»

Алина Савинова
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2 ОТ.

«Мы провели неплохой матч, ребята сделали много хороших вещей, хорошая самоотдача была. Ключевой момент — надо реализовывать пять на три, но скомкано получилось. Мне понравилось, как команда играла — очень старались победить, но немного не дотерпели», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

После 46 матчей «Ак Барс» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, набрав 54 очка. «Адмирал» располагается на 12-й позиции с 38 очками в 46 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/05/525598.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
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