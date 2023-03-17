Михайлов заявил, что «Торпедо» создало больше моментов в матче со СКА

Бывший форвард СКА Александр Михайлов, бронзовый призер чемпионата СССР, прокомментировал итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина на Западе между СКА и «Торпедо».

«Хороший матч был, интереснейший хоккей. Торпедовцы не реализовали свои моменты, которых было больше. СКА в чем-то повезло. Когда армейцы забивали первый гол, у «Торпедо» игрок упал. А Яшкин проявил мастерство — вот что значит человек, который умеет забивать. Этому научить невозможно, дано или не дано. И помните, я вам говорил, что если вратарь не будет пропускать «свои» и начнет выручать, команда выиграет? Что и произошло. Николаев сделал много спасений. Что будет дальше в серии? порная борьба. Если СКА не будет ошибаться сзади, у него больше шансов. А если они будут играть в обороне, как делали это в двух периодах первого матча, то рано или поздно вратарь пропустит», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

В первых матчах второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (3:2), а СКА одержал победу над «Торпедо» (2:1).