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Сегодня, 15:46

Миллер заявил, что счастлив выступать за «Ак Барс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от игры в новой для себя команде.

«КХЛ хорошая лига, и я очень рад, что играю здесь. Для меня это суперполезный опыт. Я провел здесь только 13 матчей, но привыкаю к новому стилю игры и чувствую себя все увереннее на площадке. Тренеры и партнеры по команде мне во всем помогают. Какие впечатления от команды и города? Это отличная команда, все организовано на высоком уровне и ко мне здесь относятся очень хорошо. Поэтому я счастлив выступать за «Ак Барс». Казань — большой и просто невероятный город. С ребятами мы хорошо проводим свободное время. И я хотел бы узнать о Казани еще больше. Казань — пока лучший для меня город. Также с нетерпением жду нашей поездки в Сочи. Я уже многое слышал об этом городе и хотел бы его посетить. Какие ставлю себе цели? Хочу развиваться как человек и как хоккеист. Я здесь, чтобы помогать команде побеждать как можно больше, и буду делать все для этого. Быть частью побеждающей команды — это невероятно», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Миллер провел за казанский клуб 13 матчей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-ak-barsa-miller-ya-schastliv-vy-stupat-za-komandu-kazan-neveroyatny-j-gorod/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Митчелл Миллер
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